شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق آليات وضوابط ومواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، ويرصد "الخليج 365" فى التقرير التالى محظورات يجب تجنبها من الطلاب والمعلمين والمدارس. - يحظر على المدارس منح الطالب بحثا جاهزا بحجة أنه لم يقدم مشروعا بحثيا - إذا لم يقدم الطالب البحث سيحصل على صفر فى نتيجة الترم الثانى. - يحظر على المدرسة قيامها بتصحيح الأبحاث من قبل معلمى الفصول. - يحظر على الطلاب تأخر التسليم بعد المدة المحددة وهى 16 مايو الجارى. - يحظر على الطلاب شراء مشروع بحثى وتقديمه للمدرسة أو رفعه على منصة أدمودو. Advertisements - يجب على المدرسة استلام البحث وكتابة بيانات الطالب وليس استلامها بشكل عشوائى. - يحظر على المدارس تجميع الطلاب فى يوم واحد لاستلام الأبحاث.

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