شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. فيديو تعريفى لأقدم نموذج من مفاتيح الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار فيديو تعريفيًا جديدًا داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، لعرض وشرح أقدم نموذج باقى من مفاتيح الكعبة حتى الآن، يرجع إلى العصر المملوكي، وينسب للسلطان المملوكى الأشرف شعبان.

ونقش على هذا المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...)

كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 765 هجرية / 1363- 1364 ميلادية.

وقدمت الوزارة شكر خاص إلى جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير والمرشدة السياحية دينا عز الدين لتطوعهما. ‏

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وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عددًا من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الأثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات إرشادية لعدد من القطع الأثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك إختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، وتمثال إخناتون مصنوع من الحجر الرملي وكان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الإله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة أطلقت أمس زيارة افتراضية لمقبرة الأخوين بسقارة أيضًا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم" و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب.