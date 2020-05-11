شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وضع اللمسات النهائية لتطوير ميدان التحرير تمهيدا للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، اللمسات النهائية لتطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، بعد الانتهاء من تثبيت 4 تماثيل بجوار المسلة الفرعونية المثبتة وسط الميدان، كما يجرى الانتهاء من عمليات تشجير محيط الميدان.

قال محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب، فى تصريحات سابقة، إن ميدان التحرير له طبيعة خاصة، والمقصود من أعمال التطوير التي تجرى به أن يكون رمزا لهذا البلد ولا يقل عن باقي الميادين الهامة في العالم، وأعمال التطوير تم تصميمها على أن تمثل التراث والتاريحخ المصري، ويضم نماذج حقيقة أصلية تمثل التاريخ العظيم لهذا البلد، وتم استقدام 4 تماثيل لكباش من المخازن لوضعها في الميدان بعد أن تم ترميمها.

وأضاف، أن المسلة التي تم وضعها هي مسلة حقيقة، والإضاءة الحالية هي إضاءة مؤقتة، وأن الإضاءة الحقيقية لم تتم بعد، وأعمال التطوير، مشيرا إلى أن الشركة في اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء بشكل كامل من أعمال التطوير وبعدها سيتم افتتاحه.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه يراهن على وعي الشعب الذي لن يشوه تماثيل أصلية وتاريخ وطنه وبلده، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تأمين مستمر لهذه الأثار الهامة التي تم وضعها في الميدان، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة أمن لتأمين تلك الأثار الهامة الموجودة في ميدان التحرير بعد افتتاحه في حلته الجديدة.

ومن جانبه قال خالد العناني وزير الآثار، فى تصريحات له، أنه لم يتحدد موعد الافتتاح الرسمي للميدان بعد تطويره وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اصطحب عدد من الوزراء لمتابعة العمل والمشهد كان رائعا سواء النافورة التي بدأ عملها بالفعل أو نظام الإضاءة الذي يتم استكماله مشيرا إلى استحداث مقاعد وزرع مساحات كبيرة.

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وأضاف الوزير، إن العمل يسير حاليا بشكل قوي للانتهاء من الموكب الأثري بين ميدان التحرير وحتى متحف الحضارة وبمجرد أن تكون الظروف مناسبة سيتم إعلان موعد الافتتاح.