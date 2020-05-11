شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأطباء أهل الذكر في زمن فيروس كورونا؟.. المفتى يكشف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصطلح أهل الذكر ينطبق على أصحاب التخصصات المختلفة.

وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد: «التجار هم أهل الذكر في النواحي المالية، والأطباء كذلك حينما يتعلق الأمر بجائحة كورونا والتدابير اللازمة لمواجهتها".

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وأضاف: «قوله تعالي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تشمل كل التخصصات وكل في مجاله»، مؤكدًا أن دار الإفتاء ترجع إلى أهل الاقتصاد في بعض الفتاوى كالنقود الإلكترونية على سبيل المثال.

وأردف: «دار الإفتاء تلجأ دائمًا إلى المتخصصين، وعلينا جميعًا اللجوء إلى المعنيين في كل المسائل»، مشيدًا بجهود مجلس الوزراء في مواجهة الشائعات.