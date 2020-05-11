شكرا لقرائتكم خبر عن التأديبية تجازى رئيس حى الموسكى السابق بتهمة الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ط.ص" رئيس حي الموسكى سابقًا بمحافظة القاهرة بغرامه تعادل 10 أمثال أجره الوظيفى، لاتهامه بطلب عطية لنفسه تمثلت في رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وبرأت المحكمة "أ.ف" مدير بإحدي الإدارات بالحي من تهمة طلب رشوة 10 آلاف جنيه، صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب عطية مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وأخذ لنفسه عطية تتمثل فى مبلغ 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، عندما كان يرأس الحي، وهو تغيير نشاط محل بالموسكى والتصريح له بنشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء، وذلك في شهر نوفمبر 2017.

كما طلب المُحال الأول عطية للغير تتمثل في منح أحد مديري الإدارات بالحي تتمثل في مبلغ 10 الآف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب المحل المراد تغيير نشاطه .

وتبين لدي المحكمة، أن المُحال صادر ضده حكم قضائي من محكمة جنايات الموسكى في شهر فبراير ٢٠١٩ قضي بمعاقبته بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف. جنيه وعزله من وظيفته ، وذلك بعد أن وقر في وجدانها ثبوت تهمة الرشوة فيحق المتهم .

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ورأت المحكمة أن المُحال خرج علي مقتضي العمل الوظيفي ، وخالف أحكام القانون واللوائح ، وأخل بكرامة وظيفته ومسبهيبتها ، وتردي في ارتكاب أكثر الجرائم تأثيرًا علي مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها .

وبالنسبة للمحال الثانى، تبين من تحقيقات النيابة العامة التى أجرتها ، ومن محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية عدم صحةطلب المُحال الثانى لرشوة مقابل تغيير نشاط المحل، وانتهت تحقيقات النيابه باستبعاده المتهم الثانى من الاتهام المسند اليه، مما يثبت للمحكمة التأديبية براءته مما نُسب اليه.