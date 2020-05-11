شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تتجاوز الـ 64 ألف إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا اليوم الأثنين الـ 64 ألف إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت في القارة حتى الآن 64 ألف و214 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 2293 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 22 ألف و243 حالة.

سجلت دول شمال افريقيا 22 ألف و435 إصابة ، وتليها غرب إفريقيا 19 ألف و57 إصابة وجنوب أفريقيا 10 الاف و721 إصابة وشرق أفريقيا 6 الاف و263 إصابة ووسط أفريقيا 5 الاف و 718 حالة.

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وفى وقت سابق حث المبعوث الأممى الخاص للمنطقة هوانج شيا، المجتمع الدولى على عدم التخلى عن دعمه للمنطقة الممتدة عبر القارة والتى تضم بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب السودان وأوغندا، من بين عدة دول أخرى.

وقال إنه حتى الآن، يبدو أن القيود الصارمة على السفر وإجراءات الحجر الصحى تمنع انتشار الفيروس القاتل. لكن التأثير الاقتصادى كبير بالفعل، حيث وصلت العديد من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك الزراعة والتعدين والنقل إلى طريق مسدود.