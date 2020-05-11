شكرا لقرائتكم خبر عن بلازما المتعافين طاقة نور ضد كورونا.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: بعد شفاء أول حالة باستخدام «مصل النقاهة ».. بلازما المتعافين طاقة نور ضد كورونا.. إجراء 130 ألف تحليل pcr للمشتبه فى إصابتهم بالفيروس.. ووضع بروتوكول شامل للعلاج بالتقنية الجديدة.. وبنوك الدم القومية تتوسع فى فصل البلازما وتخزينها

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:استعدادات مكثفة قبل شهر من الامتحانات.. بوابات تعقيم وأطباء وكمامات ومطهرات فى لجان الثانوية العامة

«التعليم» تتيح الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. و14 طالبا فى كل فصل والجيزة تجهز 331 لجنة وتطهرها

أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الفرنسية

7 سنوات بناء.. «التخطيط» تعرض خريطة مشروعات التنمية.. هالة السعيد: 25 ألف مشروع بـ4 تريليونات جنيه.. وقطاع البترول يتصدر بـ326 مشروعا بتكلفة 1.1 تريليون جنيه

Advertisements

أمين الخولى رائد التجديد فى مصر نموذجا.. دعوة لتدريس كتب «رواد التنوير» فى الأزهر والتعليم العام.. معركتنا مع الإرهاب ليست ضد المسلحين فقط وإنما مع الأفكار الزائفة والمعتقدات الخاطئة

أحمد زاهر لـ«الخليج 365»: مسلسل «البرنس» يدق ناقوس الخطر أمام ظلم الآباء

رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة حصر الأراضى وحل مشكلات المستثمرين.. مدبولى: الساحل الشمالى الغربى سيشهد إقامة تجمعات عمرانية وسياحية وزراعية

عدادات مسبوقة الدفع لتحصيل مستحقات الكهرباء من دور العبادة.. متحدث الوزارة: ننجز تسويات مع المالية.. والخطوة لتحديث المنظومة

وزير المالية: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.. إرجاء سداد المستحقات 3 أشهر دون غرامات.. وقروض بـ3 مليارات للمنشآت السياحية

الداخلية تحبط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون بقيمة 18 مليون جنيه

«العربية للتصنيع» تتوسع فى إنتاج بوابات التعقيم.. الفريق التراس: تلبية كل الطلبات بدءا من الأسبوع المقبل.. ونلتزم بتكليفات الرئيس لمواجهة كورونا