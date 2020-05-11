شكرا لقرائتكم خبر عن الشخصيات والفيديوهات الحقيقية لأحداث الحلقة 17 من "الاختيار" مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ستوديو التحليل" لمسلسل الاختيار الذى يقدمه تامر إسماعيل صالح، الشخصيات والأسماء والفيديوهات الحقيقية التي دارت حولها الحلقة 17 من المسلسل.

وعرض إسماعيل فيديوهات لحادث تفجير مديرية أمن القاهرة تضمنت شهادات لجنود مصابين، وفيديو بكاء أحد المواطنين على كتف ضابط أمام مديرية الأمن بعد حادث تفجيرها.



الصورة الحقيقة للإرهابي أبو صهيب

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وكشف "ستوديو التحليل" حقيقة الإرهابى القناص "أبو صهيب" الذى تم القبض عليه، واسمه في جواز السفر المزور الذى يحمله "إبراهيم محمد فريج"، وقال إسماعيل إن هذا الإرهابي هو الأعلى سعرا في سيناء وقتها، ووصلت مهارته في القنص عن بعد أنه كان يختار اللحظة بين نبضات قلبه لأنها الأكثر دقه في توجيه رصاصته.

ستوديو التحليل

كما رصد "ستوديو التحليل" بالتواريخ والصور الحقيقة، حوادث مقتل الإرهابي أبو عبيدة في منطقة جسر السويس، والإرهابي أبو عبد الله في سيناء، وعرض إسماعيل الصور والأسماء الحقيقية لهما.



مسلسل الاختيار

"ستوديو التحليل" يقدمه تامر إسماعيل صالح يوميا، ويكشف أسماء وأحداث والفيديوهات الحقيقية للوقائع التي يعرضها مسلسل الاختيار يوميا، والذى يحوز على أعلى نسب المشاهدات يوميا في رمضان.