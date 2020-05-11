30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. كورسات الأون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، توقفنا عن ممارسة الأشياء التي اعتدنا عليها مثل الفسح والجيم والذهاب للمدارس والجامعات والكورسات، ولكن من الممكن تطوير أنفسنا من خلال كورسات الأون لاين في المنزل سواء كورسات اللغات أو الجرافيك أو الإخراج وغيرها.
إزاى تطور من نفسك في العزل المنزلى بسبب كورونا، تابع الفيديو التالى..
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