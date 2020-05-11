أخبار مصر اليوم.. إسقاط الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها، إعلان وزير المالية إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.

وزير المالية إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

السيسى يصدق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بـ10 مليارات جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

غدا.. طقس شديد الحرارة جنوبا والعظمى فى العاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

السيسى يصدق على قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين.. لا يجوز الجمع بين منصبه وعضوية البرلمان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2020 فى شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

الصحة: سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 %

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن تسجيلها 3198 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال أخر 8 أيام ليرتفع إجمالى الإصابات فى مصر لــ 9400 حالة حتى الآن .

مصر وقبرص واليونان يدينون بشدة التدخل العسكرى التركى فى ليبيا

بناء على المشاورات المسبقة والتنسيق الدورى بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا فى إطار صيغة "3 + 1"؛ عقد وزراء خارجية تلك الدول، اجتماعاً عن بُعد اليوم الإثنين، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق فى شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التى تُهدد السلام والاستقرار فى تلك المنطقة.

التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكترونى للوزارة اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

الصحة: تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

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النقل: السكة الحديد نقلت أمس 374 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

قالت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس السبت 374 ألف راكب عبر تشغيل 716 قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة حيث تم نقل 139 ألف راكب عبر قطاع المسافات الطويلة و235 ألف راكب عبر قطاع المسافات القصيرة.

التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان الرياضيات إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 586 ألفًا و600 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الاثنين، امتحان مادة الرياضيات على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى سادس أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

رئيس الوزراء: الرئيس كلف مؤخراً بإقامة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الموقف المالى الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين.

وضع اللمسات النهائية لتطوير ميدان التحرير تمهيدا للافتتاح

رصدت عدسة الخليج 365، اللمسات النهائية لتطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، بعد الانتهاء من تثبيت 4 تماثيل بجوار المسلة الفرعونية المثبتة وسط الميدان، كما يجرى الانتهاء من عمليات تشجير محيط الميدان.

الداخلية تضبط 5 آلاف اخترقوا حظر التجوال و1922 سيارة مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث ضبطت 5627 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1922 سيارة مخالفة.

سامح شكرى يشارك فى اجتماع بالفيديو مع نظرائه بفرنسا وقبرص واليونان والإمارات

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، فى اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص والإمارات، لبحث آخر التطورات فى منطقة الشرق المتوسط، وعدد من الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا.

رئيس الوزراء يوافق على قرار إصدار وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بالموافقة على إصدار وسام من طبقتين يسمى " وسام تحيا مصر" وتكون الطبقة الثانية من الوسام مماثلة للطبقة الأولى ولكن بحجم أصغر وتكون خامته نحاس مذهب ومفضض.

الصحة العالمية تحذر المصلين من تبادل سجادة الصلاة بينهم..اعرف التفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا من الانتشار مؤكدة أن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها فى جميع الأماكن وتابعت : يجب أن يكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة لمنع عدوى كورونا به محذرة من تداول سجادة الصلاة بين المواطنين لكونها يمكن أن تكون مصدر للعدوي.

السيسى يهنئ الكاظمى على نيل ثقة البرلمان العراقى وتشكيل الحكومة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء جمهورية العراق.