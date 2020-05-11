شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل بني سويف» تستقبل المصابين الجدد بالورود ولعب للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، الدكتور محمود حسين، وأطباء المستشفى المرضى، من المصابين بفيروس كورونا بالمياه المعدنية ولعب الأطفال والورود، في محاولة لرفع الروح المعنوية والتخفيف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، ورسم البسمة على وجوههم.

وقال الدكتور محمود حسين، إن الفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى يعمل من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وقامت مديرية الصحة ببني سويف بتخصيص مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها، والتي لا تحتاج لدخول مستشفيات لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.