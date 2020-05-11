شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى «كفيف» ويكلف بمساعدته على استرداد «كشك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاء إلى وزارة التنمية المحلية حاملًا همومه وشكواه المستمرة لشهور طويلة، لكنه لم يفقد الأمل في عودة حقه هذه المرة، بعد أن فقد بصره منذ فترة طويلة وأصبح كفيفًا بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية في عينيه بعيادة خاصة لأحد الأطباء بمحافظة الجيزة، بعدها بأيام فقد عمله ومصدر دخله الوحيد بعد أن أخبروه أنه تم الاستغناء عنه تمامًا.

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف"

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف"

بعدها حاول أحمد محمود حامد «٤٤ سنة» الذي يقيم بمنطقة إمبابة التابعة لحى شمال الجيزة، تأجير محل صغير لبيع الأحذية والملابس لتوفير مصدر دخل له وزوجته وطفليه، ونجح في الحصول على كشك وبعدها بشهور قليلة لم يستطيع لظروفه الصحية في متابعة العمل به، فعرض عليه أحد الأشخاص أن يستأجر الكشك مقابل مبلغ مالي شهري يدفعه للشاب ليعينه على متطلبات الحياة اليومية له ولأسرته، إلا أنه فوجئ بامتناع المستأجر عن دفع الإيجار ورفضه إعادة الكشك له مرة أخرى.

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف"

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف"

جاء الشاب بصحبة شقيقه إلى مقر وزارة التنمية المحلية لتقديم شكوى وطلب المساعدة، وبعد عرض بعض تفاصيل مشكلته، تم إبلاغ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمشكلة الشاب الكفيف فطلب استقباله في مكتبه، وخلال اللقاء الذي استمر لمدة نصف ساعة حكى الشاب أحمد محمود تفاصيل مشكلته ومأساته كاملة للوزير بحضور شقيقه منذ أن فقد بصره بخطأ طبي وإجراءه عدد من العمليات على أمل عودة نور عينه من جديد لينفق أمواله كاملة ولكن دون جدوى، حتى فقد عمله تمامًا.

وأضاف الشاب خلال لقاءه بالوزير أنه لم يفقد الأمل وكان قد تزوج من فتاة يحبها ورزق بطفلته الأولى وبعدها رزق بطفل آخر وظل متمسكًا بالأمل في تغيير حياته للأفضل، وتابع أحمد: وخلال تلك الفترة حصلت على رخصة كشك بالإيجار في منطقة إمبابة ليساعدنى في توفير مصاريف ومتطلبات أسرتى ونظرًا لظروفي الصحية لم اتمكن في متابعة العمل بالكشك، وقمت بإيجاره لأحد الأشخاص، إلى أنتي فوجئت بامتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لعدة شهور ليتوقف مصدر رزقي الوحيد، وفى نفس الوقت فوجئت بأن الحي يطالبني بسداد المبالغ المالية المستحقة على الكشك.

وأكد أنه حاول لعدة شهور في الحصول على حقه ومبلغ الإيجار إلا أن المستأجر ظل يماطل ويمتنع عن دفع الإيجار أو إعادة الكشك للشاب الكفيف.

وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوي، بسرعة تواصل قيادات الوزارة مع مسؤولي محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة، حيث تم اصطحاب الشاب الكفيف وشقيقه في سيارة خاصة من الوزارة، وتوجها بها بصحبة مسؤول من مكتب الوزير إلى حي شمال الجيزة والتقى مع رئيس الحي أسامة السقعان، حيث تم دفع جميع الرسوم المستحقة عليه وتم تسليم الكفيف رخصة رسمية للكشك، كما تم اصطحاب الشاب بعد ذلك بحضور رئيس الحي ومسؤولي التراخيص إلى مكان الكشك، وتم سحبه من المستأجر وتسليمه للكفيف ليعود له الأمل من جديد ويسترد حقه، كما وجه الوزير محمود شعراوي بالتواصل مع مديرية أمن الجيزة للتواصل مع قسم شرطة إمبابة لضمان عدم تعرض المستأجر للشاب الكفيف وأسرته وشقيقه بأي أذى.

من جانبه قدم الشاب أحمد محمود الشكر لوزير التنمية المحلية لمساعدته في عودة حقه وتوفير مصدر دخل الوحيد لأسرته ليعينه على الحياة.

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وأكد أحمد محمود أنه يشعر وكأنه في حلم ولا يصدق بأن حقه عاد له مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل والذي كان سببًا فيه بعد الله سبحانه وتعالى وزير التنمية المحلية بعد أن استقبله في مكتبه واستمع إلى مشكلته ووجه بعودة الكشك له بعد تعرضه للظلم من قبل المستأجر.

كما قدم أحمد حامد الشكر لمسؤولي محافظة الجيزة ورئيس الحي على الجهود التي قاموا بها.

وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى "كفيف"