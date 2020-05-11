شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبى بـ«عزل العجمي»: تحويل ١٥ حالة جديدة لـ«نقاهة أبوقير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل في مقر المدينة الشبابية بأبى قير إلى ٣٣١ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وقالت «السيد» –في تصريحات لـ«المصرى اليوم»– إنه تم تحويل ١٥ حالة جديدة اليوم الاثنين ممن تعافوا بشكل كبير جداً من الاصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى أبوقير على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أنه تم تعافي حالة جديدة من مصابي الفيروس في مستشفى العجمى ليصل إجمالي حصيلة المتعافين بالمستشفى منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن إلى ١٠٤ حالة.