شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات طيران استثنائية للعالقين بالإمارات بدءاً من 13 مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات ، حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذي سجلوا بياناتهم والرغبين في تسجلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.
وأضافت في تقريرها أن السفارة بأبوظبي سوف تقوم بالتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءاً من 13 مايو الجاري.
وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة أربعة عشر يوما تحت أشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية علي نفقة الدولة.
وأشارت إلي أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسي علم علي نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر رحلات طيران استثنائية للعالقين بالإمارات بدءاً من 13 مايو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.