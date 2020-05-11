شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة و12 مصابا بكورونا ضمن الفريق الطبي في مستشفي العزل بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة من العاملين بالجامعة إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس إلى ١٢ حالة إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة.

وتتقدم جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، بخالص العزاء والمواساة لوفاة السيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد ص.ع.ع من العاملين بالجامعة، والتي تبلغ من العمر ٥٦ سنة، وتعاني من أمراض مزمنة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكد شعلان استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالجامعة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقاً لبروتوكولات العلاج وإرشادات منظمة الصحة العالمية ،مشيراً إلى أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس تم إكتشافها من خلال تنفيذ إجراءات الحصر والعزل لجميع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لهم .

وأشار رئيس الجامعة أنه جاري إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة والموصي بها من منظمة الصحة العالمية للتصدي لإنتشار العدوى لفيروس كورونا لحماية الأطقم الطبية وفريق التمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من خطر الإصابة بالفيروس، من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بالمستشفيات وتوفير مستلزمات الوقاية الضرورية، فضلاً عن عزل المخالطين للحالات المصابة ومتابعتهم.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، أنه تم البدء في التشغيل الجزئي لمستشفى القلب والصدر بعد إغلاقها لإكتشاف وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين أفراد التمريض بالمستشفى، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المكثفة بالمستشفي، بالإضافة إلى بدء التشغيل الجزئي للمستشفي الإقتصادي لزيادة عدد حالات المخالطين للحالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا مشيراً إلى أنه يتم عزل المخالطين منزلياً ومتابعتهم وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل المعملية اللازمة لهم طبقاً البروتوكولات المتبعة.

Advertisements