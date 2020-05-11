شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر عزل قريتين بمركز قويسنا لظهور إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، فرض العزل الصحي على قريتي النهي وطه شبرا التابعتين لمركز قويسنا، وذلك لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مركز شرطة قويسنا بالبدء في تطبيق العزل للحد من إنتشار فيروس كوررنا، وإتخاذ التدابير الوقائية والإحترازية لحماية المواطنين من الإختلاط وإنتشار الفيروس. تم تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لتطبيق إجراءات العزل على القريتين، بحضور قوات الشرطة، وتم غلق المحلات بالقريتين، فيما فرضت قوات الشرطة من تواجدها بالقريتين، وغلق المداخل والمخارج القريتين، وجميع المحلات عدا الصيدليات والمواد الغذائية، كما تم منح جميع العاملين بالقرية إجازة من اليوم (القطاع العام والخاص ومنع خروجهم حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومنع دخول أو خروج العمالة إلا المرتبطين بالمحلات المسموح بفتحها فقط). عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا عزل قريتين بمركز قويسنا بالمنوفية بسبب كورونا الوضع في مصر

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