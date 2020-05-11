1 يونيو محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الطفل، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل، كأولى جلسات نظر محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي مذيعة قناة النهار، والذي لقى مصرعه على يد كلا من "أحمد. س" و"محمد. خ " أصدقائه، بطلق نارى أصابه في رأسه، فارق الحياة في الحال على أثرها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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وكشفت تحريات الأجهزة أن المجني عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق ناري داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.

وتم القاء القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل، واحيلوا إلى نيابة الطفل، التي أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.