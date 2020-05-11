الداخلية: ضبط 5627 شخصا اخترقوا حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5 آلاف و627 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، وحجز 1922 سيارة، 146 دراجة نارية و196 مركبة "توك توك" مخالفة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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