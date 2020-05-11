مجلس الدولة يواصل تعقيم قاعات ومنصات القضاء لمنع انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

واصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الإثنين، أعمال تعقيم مبنى وقاعات مجلس الدولة، كضرورة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

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وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، للحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس.

كما علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".

ويأتي ذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما أمر بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها يوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر.