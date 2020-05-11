رحلة انتهت بـ"كلبش".. الداخلية تكشف لغز أتوبيس الـ18 مليون جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أتوببيس رحلات قد لا يلفت إليه الأنظار لكن دقة معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أنه بمكان سري به توجد به كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون، خطط عنصر إجرامي لتهريبها من شرق لغرب قناة السويس.

وكشفت مأمورية عن المخبأ السري بسقف الأتوبيس، ضُبط بداخلها 225 كيلوجراما من مخدر الحشيش و20 كيلو جرام أفيون، تقدر قيمتها بـ18 مليون جنيه، وأمكن الإيقاع بالعنصر الإجرامي تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأمن السويس.

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مباحث الأموال العامة كشفت لغز انتشار عملات مقلدة، وثُبت تورط شخصين محل إقامتهما القليوبية كونا عصابة لتقليد العملات وترويجها على عملائهما بمحافظات القليوبية والقاهرة وسوهاج.

كما تم ضبط رجل وسيدة تخصصا في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية.