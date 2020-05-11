"زحمة قبل الفطار".. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي خلال وقت الذروة المسائية، اليوم الإثنين.

الطريق الدائري يشهد زحاما للقادم من نفق السلام للمرج، ومن كارفور إلى المنيب، والمتجه من المريوطية إلى المنيب.

تباطؤ في حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور روض الفرج، ومن 15 مايو إلى الدائري.

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وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس كروري من المهندسين لرمسيس، ومن الأوتوستراد لغمرة. وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، وينصح باتخاذ كوبري الجامعة أفضل حالا.

حالة التكدس لم تختلف كثيرا بطريق الأوتوستراد من رابعة حتى "سيتي ستارز" ومن القلعة اتجاه نفق زهراء المعادي، ومن كوبري الجلاء لنفق العروبة أيضا، الأمر نفسه بنفق الأزهر اتجاه وسط المدينة.

في محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.

شارع النيل السياحي اتجاه العجوزة وكيت كات يشهد زحاما مروريا، الامر نفسه بشارع التحرير بمحيط مترو البحوث حتى ميدان الجلاء.