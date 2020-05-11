مدبولي يصدر قرارًا بإصدار وسام "تحيا مصر" لتكريم شهداء وضحايا الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ب) الصادر في 10 مايو 2020 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1027، بإصدار وسام من طبقتين تحت مسمى (وسام تحيا مصر).

يأتي هذا طبقًا للمادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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وينص القرار على أن تكون الطبقة الثانية من الوسام مماثلة للطبقة الأولى، لكن بحجم أصغر، طبقًا للرسومات الواردة، وتكون الخامة نحاس.

ويتكون الوسام من نجمة سداسية الشكل مكونة من 12 شعبة 6 فضية و6 ذهبية يعلوها قرص ذهبي عبارة عن 6 نجوم.

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