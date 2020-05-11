مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب في القطامية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بـ"الخراطيم والمواسير".. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل شاب بالقطامية

فتحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مكبل الأيدى والأرجل وبه أثار تعذيب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تقرير الصحة: لا شبهة جنائية حول وفاة عجوز صدمه قطار أبو النمرس

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة رجل خمسيني العمر، لقى مصرعه أمس الأحد، إثر اصطدام قطار به، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغريم رئيس حي سابق 10 أمثال أجره الوظيفي لطلبه رشوة

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ط. ص"، رئيس حي الموسكى سابقًا بمحافظة القاهرة، بغرامة تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لاتهامه بطلب عطية لنفسه تمثلت في رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وبرأت المحكمة "أ. ف" مدير بإحدى الإدارات بالحي من تهمة طلب رشوة 10 آلاف جنيه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ننشر حيثيات إدراج زياد العليمى و12 آخرين بقوائم الإرهابيين

أودعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت حيثيات إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب والتي أكدت المحكمة في حيثياتها أن وضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية جاء لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بادانته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ3 ملايين جنيه.. ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للوقاية من كورونا.. تواصل تعقيم أقسام ومراكز الشرطة بالجيزة



للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تواصل أجهزة قطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير الأمن، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى المحافظة. اولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

