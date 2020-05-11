شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يلتقي ممثلي الجمعيات الأهلية للمساهمة في مواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من ممثلي الجمعيات الأهلية، للمساهمة في خطط المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعىى بالفيوم، والشيخ سعيد محمد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وممثل عن مديرية الأوقاف.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الإجتماع، وجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد من خلال أئمة ووعاظ الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة ومسؤولى الجمعيات الأهلية كلُ في موقعه، مؤكداً على أهمية دور كل من له تأثير شعبى ومجتمعى في توعية جميع أطياف الشعب.

كما وجه «الأنصاري» بضرورة التشديد على المواطنين بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والضرب بيد من حديد لكل من يخالف قرارات الحظر.

وأكد محافظ الفيوم أنه تم توفير 13 معدة لأعمال التطهير والتعقيم بمختلف أنحاء المحافظة، منها 3 معدات بمدينة الفيوم، ومعدتين بكل مركز من المراكز، بالإضافة لتجهيز عدد من بوابات التعقيم للمترددين على المؤسسات الخدمية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن تسليم ممثلى الجمعيات الأهلية حصراً بالمناطق التي تم عزلها من خلال كردون أمنى لمدة 14 يوماً بعد ظهور حالات مصابة بها، وذلك كإجراء احترازى لحماية الأهالى ومنع انتشار المرض أو حدوث إصابات أخرى، على أن يقوم ممثلو الجمعيات الأهلية بتكثيف حملات التوعية لقاطنى هذه المناطق حول أخطار فيروس كورونا المستجد.

وأشار «التوني» إلى عزل عدد من المناطق بالمحافظة بدايةً من أمس ولمدة 14 يوماً، ومنها عدد من المنازل بقرية الغرق قبلى – فوز، بمركز إطسا، وأحد المنازل بقرية اللاهون – هوارة عدلان بمركز الفيوم، وعدد من منازل شارع الفاوى بقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواى، وعدد من المنازل بقرية أبوشنب بذات المركز، وفى مركز يوسف الصديق بعض منازل قرية قصر الجبالى، وفى مركز سنورس عدد من منازل قرية مطرطارس، وفى مركز طامية أحد المنازل بقرية فانوس، وكذا منزلين بقرية كفر محفوظ، وعدد من المنازل بقريتى منشاة الجمال والروبيات.

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وفي مدينة الفيوم، تم عزل منزل بشارع عدلى يكن، و3 منازل بمنطقة الصوفى، وعدد من المنازل بمنطقتى دار الرماد والتسعاوى، ومنزل بشارع عبدالحليم بأرض مصطفى حسن ومنزل بمنطقة الحاكورة، وأخر بمنطقة الصيفية القديمة.