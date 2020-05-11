شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسؤولو الجهازين والمشروعات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الشرقي على محور محمد بن زايد والطرق المتقاطعة عليه، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها الآلاف من الأيادي العاملة، ويخدم مشروعات الإسكان المختلفة، (أكثر من 40 ألف وحدة سكنية)، ما بين مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر- سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، مما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حالياً بشكل جيد.

كما قام بالمرور على المنطقة الصناعية، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير الطرق والأرصفة، مؤكدا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمنطقة.

وشملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع دار مصر المرحلة الأولى ( 70 عمارة )، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من كافة الملاحظات في أقرب وقت ممكن حتى يتم تسليم باقي الوحدات إلى حاجزيها.

كما تابع المهندس عبد المطلب ممدوح، سير الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول ( 5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي ( امتداد شارع التسعين الجنوبي ) بطول (3.5 كم)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

من جانبه أشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم تسليم عدد ( 43 ) عمارة بإجمالي ( 1032) وحدة سكنية حتى الآن من مشروع دار مصر الأندلس الـ( 70 ) عمارة من المرحلة الأولى ومتبقى عدد( 37 ) عمارة.

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وفي العاصمة الإدارية، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، بجولة بالحي الحكومي والحي السكني الثالث R3، حيث تفقد أعمال تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي، وأكد على ضرورة الانتهاء من مشروعات المرافق الخاصة بالحي في المواعيد المقررة لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على حياة العاملين.

كما تفقد أعمال الإنشاءات وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالحي السكني الثالث R3، وأبدى بعض الملاحظات على الأعمال الجاري تنفيذها لتحسين المنظر الجمالي للحي السكني.