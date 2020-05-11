شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني» يترأس أول قداس بكنيسة القديس نيقولا بالإسكندرية بعد ترميمها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أول صلاة قداس إلهى في كنيسة القديس نيقولاوس بمنطقة الإبراهيمية في الإسكندرية مساء اليوم، لأول مرة بعد غلق دام 11 عاما لترميمها.

وتزامن الافتتاح والقداس مع إحياء ذكرى نقل رفات القديس نيقولاس إلى البطريركية في الإسكندرية وعقب القداس الإلهي أقام البابا ثيودروس الصلوات الخاصة بتبريك الكنيسة.

وقال المتروبوليت ناركيسوس مطران نفقراطيس ووكيل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا والذي شارك في الصلاة إلى جانب أسقف تاميثيوس السيد جيرمانوس، وسكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، والكهنة برنابا وسبيريدون وكريستوفر، أنه عقب انتهاء الصلاة قدم البابا ثيودروس عصا الرعية إليه قائلاً: «متروبوليت ناركيسوس، خذ هذه لأنك تستحق ذلك فإنك تحملت مسؤولية متابعة وإشراف ترميم الكنيسة، ولأنك تحترم مؤسسة بطريركتنا كجندي شجاع لكنيستنا، كما أنك ستكون مسؤولا عن الصلوات والخدمات في هذه الكنيسة المقدسة»، وهو ما رد عليه بقوله: «أشكركم يا صاحب الغبطة لأنك منحتني الفرصة لأكون مفيدا لكنيستنا الإسكندرية».

حضر افتتاح الكنيسة القنصل العام لليونان في الإسكندرية أثاناسيوس كوتسيونيس، ورئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية إدموندوس قاسيماتيس، ونائب رئيس أخوية القبرصيين جورجيا ماستوريديس، ورئيس المؤسسة الثقافية اليونانية الهيلينية فاسيليس فيليباتوس.

وكرم البابا نيكولاس الفثيريو الإسكندري، الذي دعم دائمًا هذه الكنيسة التاريخية بكل قوته، كما شكر بطريرك الإسكندرية القنصل العام لليونان Kotsionis على المساعدة التي قدمها، وكذلك زوجته Ioanna Kotsionis.

وعقب انتهاء الطقوس افتتح البابا ثيودوروس قاعة ومكتبة الكنيسة.

ولفت وكيل بطريركية الإسكندرية إلى أن هذه الكنيسة بنيت قبل 121 عامًا بالضبط، في عام 1899، من قِبَل المحسن الكبير قسطنطين جوجو وزوجته ماريوجا، والتي تبعد مائة متر عن البحر المتوسط، على اسم القديس نيقولاوس شفيع البحارة لتكون مكرسة للبحارة اليونانين الذين كانوا يصلون إلى الإسكندرية، في الماضي، فيرون من بعيد القبة صغيرة للكنيسة وبرج جرسها.

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني يترأس أول صلاة قداس الهي في كنيسة القديس نيقولاوس فى الإبراهيمية بالإسكندرية