شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العلمين الجديدة يزيل تعديات على مساحة 40 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات عن مساحة ٤٠ فدانا من الأراضي الملوكة للدولة، والواقعة تحت ولاية جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن تم تنفيذ الحملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وقال عبدالغني: «أسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن كامل مساحة الأرض، حيث تمثلت التعديات التي تم إزالتها في إقامة مبان عشوائية بعدة مناطق، بهدف الاستحواذ على الأراضى المملوكة للدولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي».

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات، وذلك في إطار استيداء حق الدولة وردع المعتدين، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، في ارتكاب مخالفات.