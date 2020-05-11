شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشن حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالمجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، استهدفت الأحياء «الأول، الثاني، التاسع» بإجمالي 8 مجمعات تجارية بقطاع غرب مدينة الشروق.

وأوضح الغيطي، في بيان، الاثنين، أن الحملة تمكنت من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديهم على ممرات المشاة، كما تمكنت الحملة من رفع إشغالات الباعة الجائلين حول المجمعات التجارية، واتُّخذت الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة إزالة المباني الفورية بالجهاز بمشاركة قسم شرطة التعمير، تمكنت من رصد وإيقاف مخالفة في مهدها بمبنى تحت الإنشاء بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات، حيث تمثلت المخالفة في تنفيذ أعمدة خرسانية بغرض زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التحفظ على الخلاطة والمضخ الخرساني المستخدمين في البناء المخالف ومصادرة مواد البناء، مع تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال لاستغلاله الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.

وطالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم «17» ل2019 حيث لن يتم تقنينها، وستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري.

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