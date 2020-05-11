شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا، الاثنين، عن توفير كافة سبل الدعم لجميع الأسر بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذين تم وضعهم تحت الحجر الصحي، حيث وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عددا من كراتين السلع الغذائية واللحوم والمساعدات العينية والتي سيتم توفيرها بصفة مستمرة خلال فترة الحجر الصحي، في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تابع مساء أمس بدء تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بالشارع، والذي سيستمر لمده 14 يومًا، ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية للأسر بشارع سيدي حبيب بالمنيا