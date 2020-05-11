شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار: جارٍ تنفيذ 24 ألفا و888 شقة إسكان اجتماعي في 6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ ٢٤ ألفا و٨٨٨ وحدة سكنية جديدة بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي «أ، ب» بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الوزير في بيان، الاثنين، أن هناك اهتمامًا كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، سواء في المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل في المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين في المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة الإنجاز للوحدات إلى نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال بقية الأعمال، مشيرًا إلى أنه كَلَّف مسؤولي الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصًا على حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.