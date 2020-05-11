شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر إصدار وسام من طبقتين يسمى «تحيا مصر» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 19مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2020، بشأن إصدار وسام من طبقتين يسمى «وسام تحيا مصر».

وجاء في نص المادة الأولى للقرار، يصدر وسام من طبقتين يسمى «وسام تحيا مصر» طبقًا لحكم المادة 15 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه بحيث تكون الطبقة الثانية من الوسام مماثلة للطبقة الأولى ولكن بحجم أصغر، وذلك طبقًا للرسومات الواردة بالنموذج المرفق.

ويكون الوسام من النحاس المذهب والمفضض، ويتكون من نجمة سداسية الشكل مكونة من 12 شعبة «6 شعب فضية اللون، 6 شعب ذهبية اللون» يعلوها قرص دائري ذهبي عبارة عن 6 نجوم (3 نجوم بيضاء يعبرون عن الثورات التي شهدتها مصر في العصر الحديث 23 يوليو 1952- 25 يناير 2011- 30 يونيو 2013) حيث اللون الأبيض يرمز إلى سلمية أهداف تلك الثورات، (3 نجوم حمراء يرمزون إلى الحروب التي خاضتها مصر في العصر الحديث 1956- 1967- 1973)، حيث اللون الأحمر يرمز إلى الحروب وما يترتب عليها من شهداء وبينهما نجمة سداسية بميناء خضراء داخل كل شعبة من شعب النجمة شعلة متقدة ترمز إلى استمرار ودوام الاستعداد للشهادة والفداء والتضحية من أجل أن تحيا مصر يعلوها قرص مستدير بميناء خضراء كتب في وسطه باللون الذهبي (تحيا مصر).