شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء تكليف 2020: 7 آلاف طبيب ممتنعون عن التسجيل بالصحة على النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أطباء تكليف مارس 2020، البالغ عددهم حوالى 7000 طبيب، امتناعهم التام عن التسجيل بالنظام الجديد الموضوع حديثا من وزارة الصحة، لما فيه من عيوب تهدد مستقبلهم المهني، خاصة بعدما أثبت النظام فشله عند تطبيقه على 800 طبيب على حد قولهم.

وأضاف أطباء دفعة تكليف 2020، خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" لنقابة الأطباء: نعلن أننا تواصلنا مع كافة المسئولين بوزارة الصحة على مدى شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، وهم: مسئول التكليف بوزراة الصحة الدكتوره سحر حلمي، ومساعد وزيرة الصحة الدكتور احمد محي والدكتور محمد فوزي وحتى مكتب الوزيرة الدكتوره هالة زايد، وقمنا بإيداع مذكرة رفض للنظام الجديد وطلبنا أن يتم تكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، غير أنه لم يتم الاستجابة لأي من مطالبنا .

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وتابعوا: نود التنويه أن الوزارة قامت بفتح التظلمات دون اصدار قرار بالتكليف بالمخالفة لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974م المادة الخامسة بشأن قواعد تنظيم تكليف الأطباء، ما يعرض عملية التكليف برمتها للبطلان، وفي النهاية نوجه مناشدة عاجلة بالتدخل العاجل لدى وزارة الصحة لحل مشكلة تكليف أطباء مارس 2020.