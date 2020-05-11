شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7835 طن يوريا و591 طن أسمنت و 50 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17479 طن حديد و8526 طن سكر و7900 طن قمح و 2327 طن ابلاكاش و512 طن خشب زان و13500 طن ذرة.

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كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1205 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي ) وخضروات ( بطاطس و سبانخ و قرنبيط و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم و ثوم و سمسم ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية و الأردن و هولندا و ألمانيا و بنغلاديش و اليونان وسنغافورة وبريطانيا و باكستان ومالطا .

وسجلت الحاويات الواردة عدد 43 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 595 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147532 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112965 طن، كما غادر عدد 2239 شاحنة منها 853 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47207 من البضائع العامة .