شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فرض الحجر الصحى على 6 منازل بعزبة زاوية فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم فرض إجراء الحجر الصحى على 6 عقارات بعزبة زاوية نابت بمركز أوسيم لمده 14 يوما بعد ثبوت وجود حالات إصابة بفيروس كورونا وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهه تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين .

وأضاف محافظ الجيزة فى تصريحات تلفزيونية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من ألف حالة، وهناك حالات تم شفاءها، مشيرا إلى أن إجراءات الحجر الصحى تفرض فقط فى حالة تزايد الحالات بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وفى السياق وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لليوم الثانى على التوالى بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم فى المدينة الجامعية لجامعه القاهرة بمنطقة بين السرايات والتى تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوما طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

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اكد محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين وتوفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية مشيرا أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحى، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وثمن محافظ الجيزة بالدور التى قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة فى تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحى ورجوعهم إلى منازلهم اضافه إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين

وأشار المحافظ، إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين فى الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.