شكرا لقرائتكم خبر عن بطل من نار.. سائق سيارة بترول أنقذ العاشر من رمضان من كارثة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنعت بطولة طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التى احترقت بجوار محطة وقود، "حسام فلاح"، بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بالشرقية والتى كانت تحمل 45 طن وقود، صدى واسعًا حتى بات يعرف بـ"سوبر مان"، عندما قادته الشهامة فى غضون ثوانٍ لاعتلاء سيارة الوقود المحترقة، وإبعادها عن محطة البنزين لينقذ مدينة العاشر من كارثة محققة. ويرصد الفيديو جراف التالى تفاصيل الحادث:

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