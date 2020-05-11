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تحدى الخير بين طبيب الغلابة وصلاح عطية فى حلقة جديدة من سيلفى تيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشادة كبيرة حدثت بعد حلقة من برنامج قلبى إطمأن والتى استضافت الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة والذى رفض المساعدة على أن يبقى فى عيادته الفقيرة حتى وفاته وهو ما أشعل تحدى الخير بين المواطنين وظهرت نماذج أقدم مثل ملياردير الغلابة والذى سار فى جنازته نصف مليون شخص.

يطرح الزميل أسامة طلعت حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب عن التجارة مع الله وما فعله قديماً عثمان بن عفان من شراء بئر روما ووهبه لله بعدها نمى النخل حول البئر والذى قامت بالتجارة فى التمر الخاص به وصرف نص المبلغ على الأيتام والنصف الأخر فى أحد البنوك باسم الصحابى الجليل.

 

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ولم يتوقف تحدى الخير بل وصل إلى الدكتور مجاهد معوض والذى قام بعلاج أكثر من 2 مليون شخص فقير وقام بعمل ما يقرب من 50 ألف عملية بأسعار رمزية ولا يتوقف عن الخير ويدعو البرنامج الناس جميعاً لمواصلة التجارة مع الله.

 

يعرض البرنامج يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 12 ظهراً خلال رمضان ويقدم بشكل ساخر.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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