شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى.. الله يحب الإلحاح والإكثار فى الدعاء الله يحب الإلحاح فى الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى ، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

قال الشيخ أحمد المالكى، ان من آداب الدعاء استقبال القبلة والصلاة على النبى ورفع اليدين قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم (إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا).

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وأضاف ان على الانسان يجب أن يكون لديه يقين أن الله سيستجيب عليك الدعاء وانت مستحضر القلب والإكثار والإلحاح على الله .