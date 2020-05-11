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وزير التعليم العالى يطمئن على المدينة الجامعية بعين شمس لاستقبال العائدين من الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس بمنطقة مصر الجديدة.

 

ورافق الوزير خلال الجولة  الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية. 

 

وأجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى جولة تفقدية لجميع مبانى المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

 

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بمستوى النظافة والصيانة لكل المبانى السكنية والغرف والمطعم و غيرها من الملحقات و ما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، مع وجود كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.

 

كانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة ، وحالياً تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن فى ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حالياً في مواجهة جائحة المستجد.

 

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