شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات تخصيص أرض النقابة بأسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، قرارا بتشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادى اجتماعى للمحامين عليها.

وأضاف رجائى عطية فى قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى خطاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى وصله ظهر أمس 10/5/2020 و الذى يبدى فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة) لإقامة نادى اجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادى اجتماعى لصالح نقابة المحامين وفقا للضوابط المنصوص عليها، وأولها وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وثانيها السداد بالجنية المصري، ونظام لسداد، وثالثها التزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، ورابعها خصم نسبة 50 % فى حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، وخامسها وجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشئون المالية والإدارية المبين بالخطاب، وأخيرا ما يجب مراعاته فى صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك.

و تابع:" لا يسرى قرار التخصيص إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءا. وعليه قررنا تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب فى المواقيت المحددة وفقا للضوابط التى نص عليها الخطاب تضم مجدى سخى عضو مجلس النقابة العامة و سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة و سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة و محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة".

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و نوه رجائى عطية إلى ضرورة أن تلتزم اللجنة بعرض ما يتم أسبوعياً على مجلس النقابة والنقيب، حتى يكتمل المشروع فى المهلة المحددة لإتمامه، متابعا :" مطلوب من كافة المحامين -كل فى حدود استطاعته- المساعدة فى الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات".