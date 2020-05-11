شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: نظام التكليف الجديد يؤدى لعجز بالوحدات وتطالب "الصحة" بسرعة الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن 75% من أطباء دفعة تكليف 2020 امتنعوا عن التسجيل حتى الآن، مشيرا إلى أن الـ25% الباقين الذين سجلوا فعليا فور تسليمهم للتكليف سيجرى إخلاء طرف لوجود نيابة لهم فى الجامعة، أى أن نسبة كبيرة من الأطباء لم يسجلوا، لافتا إلى أن نظام التسجيل القديم المتعارف عليه به بعض المشاكل، ومنها عدم وجود فرصة دراسات عليا لأكثر من نصف الدفعة.

وأضاف الطاهر، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد "أونلاين" لنقابة الأطباء لبحث أزمة تكليف دفعة 2020،: وزارة الصحة أطلقت نظاما جديدا للتكليف أكدت أنه سيعالج عيوب النظام القديم، من خلال ربط الاتكليف بحركة النيابات بالتسليم على الزمالة المصرية، وتم تطبيقه على الدفعة التكميلية العام الماضى البالغ عددهم 800 طبيب، وظهرت العديد من السلبيات، التى من أهمها: عدم جاهزية أماكن التدريب، وعدم وجود أعداد كافية من المدربين، وتداخل مواعيد حركة الزمالة، ونيابات الجامعة، وبالتالى العديد من أساتذة الجامعة يتسلمون الوظائف المتميزة، ثم يخلون طرف وتظل الوظيفة معلقة.

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وتابع: ولدينا مشكلة بالعجز فى أعداد الأطباء بالوحدات الطبية، حيث إنها لا يتم تغطيتها سوى 3 أشهر كل عام، كما أن الدفعات السابقة التى من حقها دراسة الزمالة، ولن تتمكن من الالتحاق بها بسبب الأعداد، وأطباء دفعة تكليف 2020 اقترحوا عددا من الاقتراحات لحل المشكلة، لافتا إلى أنه تم عمل لقاء اليوم الأثنين مع عدد من مسئولى وزارة الصحة، والذين وعدوا بدراسة المقترحات، مؤكدا أن مجلس النقابة يدعم بشكل كامل تكليف 2020.

وطالب الأمين العام، مجلس الوزراء التدخل لحل هذه المشكلة، حيث إن 7 آلاف طبيب، فى ظل أزمة كورونا لم يسجلوا، مطالبا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، بعقد اجتماع مع ممثلى الدفعة، للوصول إلى حل.