شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفضح الإرهابية وتنشر إشادات للمصريين القادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت جامعة الأزهر ما تداولته عدد من القنوات الإرهابية بشأن العزل الصحى للقادمين من الخارج بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، بعد انتشار عدد من الفيديوهات التى وضح خلالها تعمد تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من نقل جميع العالقين من أبناء الوطن بدول العالم.

ونشرت جامعة الأزهر عدد من الفيديوهات التى تثبت كذب تلك الادعاءات، حيث أشاد المصريين القادمين بالخارج من تعاون وحسن ضيافة وتقديم أجود أنواع الطعام، وتوفير كل ما يلزم أثناء فترة العزل الصحى.

على الجانب الآخر، أكدت جامعة الأزهر حرصها على تطبيق التعليمات والقرارات المتعلقة بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع الحرص على سير مصلحة العاملين بالجامعة.

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وقررت إدارة الجامعة تحت تصديق مجلس الجامعة السماح بانعقاد مجالس كليات شهر مايو إلكترونيا عن طريق (الفيديو كونفرانس) من واقع المكاتب الرئيسية لأعضاء المجلس، كما شددت الإدارة الالتزام بتقليل الأعداد داخل المناقشات العلمية.

كما أعرب الدكتور محمد المحرصاوي عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لاجتهادهم في إنشاء نموذج كابينة تعقيم ذاتية متعددة الوظائف قابلة للفك والتركيب إلى قطع يسهل نقلها لتكون البداية لصناعة كبائن أخرى يتم توزيعها على الكليات.

الكابينة تتكامل فيها عدد من الوظائف تتمثل في: أن هيكلها معدني معالج ومغطي بالالكتروستاتيك ، وأن الفواصل الرأسية عبارة عن ألواح ستانلس مجلفنة ومفرغة بتقطيع الليزر ، مزودة من الداخل برشاشات ، ويوجد خزان علوي يحتوي على سائل التعقيم وكذلك إلى خزان آخر خارج الكابينة وكذلك إلى قاعدة مرتفعة عن الأرض ، محدد عليها أماكن الأرجل ومصممة بها إطار من نباتات صناعية وموزعة بأماكن مختلفة للشعور بالاطمئنان ، وتحت القاعدة صندوق لتجمع مخلفات التطهير والتعقيم.

وسيتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التطهير بعمل ذراع لها يستخدم في تطهير بعض المواد وكذلك تستخدم في تطهير الملابس و القضاء على بعض البكتريا والفيروسات العالقة بها فضلا عن دائرة متكاملة لقياس درجة الحرارة بجهاز متطور يكون قريبًا من الوجه والشخص في داخل الكابينة ، وهذا الجهاز متصل بشاشة يراها الشخص بفونت كبير حتى لو كانت درجة الحرارة مرتفعة يرجع لمنطقة الدخول مرة اخري وكذلك يسجل فيها البيانات بالوقت ودرجة الحرارة إضافة إلى دائرة حماية أمنية متكاملة تشمل كشف المواد المحظورة عن طريق جهاز معتمد من شركة ألمانية بإعطاء ضوء وصوت إنذار وكذا وحدة لرصد وتوثيق الدخول والخروج عن طريق كاميرا للمراقبة وخلفها عاكس الصورة حتى لا يحتاج المستخدم الى إرشادات اثناء وجوده بداخل الكابينة وكذا وحده خارجية ملاصقة للكابينة للمار بجانبها بدون دخول الكابينة لتطهير الأيدي بالطرق العادية ، وبتلك الوحدة ايضاً مطبوعات وارشادات للوقاية من فيروس كورونا ، وكذلك طرق بسيطة للتخلص من النفايات وكذا حساسات تعمل اوتوماتيكيا حتى توفر في الطاقة ولتنبيه المستخدم للدخول والاستخدام والخروج كما يوجد بها نموذج مصغر لخلايا ضوئية منتجة للطاقة لعمل الأشعة في حالة انقطاع أو عدم توافر تيار الكهرباء.