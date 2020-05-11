شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تواصل استلام الأبحاث وتستطلع رأى أولياء الأمور حول آلية التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار استلام المشروعات البحثية إلكترونيا، مع توجيه التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم الفني للطلبة والإدارات التعليمية، وكذلك متابعة التسليم الورقي بمدارس الادارات التعليمية .

وشدد مدير تعليم القاهرة علي مديري المدارس للالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم المدارس يوميا ومتابعة مديري ووكلاء الإدارات للأحداث لحظة بلحظة وكذلك غرفة العمليات والتي تقدم الدعم الفني سواء في المديرية او الإدارات التعليمية .

وأكد عطية انتظام طلبة الصف الأول الثانوي في الدخول علي المنصة اليوم الاثنين وأداء الامتحان في مادة الرياضيات ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقي اية شكاوى حتى الان .

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وقال عطية، إن حملات التوعوية التي تقوم بها المديرية و التوثيق المستمر للأحداث والتواصل الفعال مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وحل مشكلاتهم ودعمهم وتتميز العاصمة دائما بكل جديد لصالح العملية التعليمية ورقيها حيث تقوم باستطلاع رأي أولياء الأمور والطلبة أثناء تسليم المشروعات البحثية ورقيا وكذلك استطلاعا من المنازل عبر الإنترنت لأولياء الأمور والطلبة الذين رفعوا المشروعات الكترونيا علي منصة ادمودو وخوض تجربة جديدة بهدف تحسين وتقييم الأداء ومتابعة ورصد الايجابيات ونشرها والتغلب علي الشائعات كما يساعد استطلاع الرأى في الحصول على معلومات وتحليل الآراء والتعليقات والتعرف على الآراء والأفكار والاتجاهات والانطباعات والتأثيرات المختلفة لدى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والعاملين ليتم الاستفادة منها واستثمار المقترحات والحصول علي رؤي جديدة .

وبدأ اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الرياضيات على التابلت من المنزل، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 570 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.