شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث موقف التعديات على النيل ونتائج متابعتها بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وذلك لمناقشة موقف التعديات خلال الفترة الحالية والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل أجهزة القطاع ، الى جانب مناقشة نتائج التنسيق مع قطاع التخطيط فى متابعة المخالفات بإستخدام تقنية الإستشعار عن بعد.

أوضح خالد انه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة .

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وأضاف انه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفينوزير الرى بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود .

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات وإتخاذ كافة السبل القانونية .