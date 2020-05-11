شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إصلاح كشك الخصوص حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة رداً على شكوى أحد قراء ”الخليج 365” تحت عنوان "مصائد الموت..شكوى من بوكس كهرباء مكشوف بالخصوص فى الجيزة)، أنه بالمعاينة على الطبيعة، تبين أن بوكس الكهرباء بمنطقة الخصوص بجوار كنيسة مار جرجس تابعة لمحافظة القليوبية إدارة كهرباء المرج شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم ابلاغ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وتم على الفور ارسال فرقة صيانة وتم عمل اللازم و إصلاح بوكس الكهرباء وإزالة سبب الشكوى.

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كان القارئ سعيد صفوت شكوى أرسل عبر صفحة خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة سيبها علينا شكوى يتضرر فيها من تواجد بوكس كهرباء مكشوف فى شارع جابر عبده متفرع من ترعة الزنانيرى بالخصوص بمحافظة الجيزة.

ولفت القارئ إلى أن البوكس يمثل خطورة على المارة حيث من الممكن يعرضهم للصعق الكهربائى طالبا بضرورة غلق البوكس حفاظا على عدم تعرض المارة لخطر الصعق الكهربائى".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.