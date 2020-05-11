شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : إصابة رئيس هيئة النظافة بالقاهرة بكورونا وتقليل عدد العاملين بالمكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة القاهرة غلق مبنى هيئة نظافة القاهرة، بسبب كورونا، مؤكدة أن الهيئة تعمل بكامل قوتها وتم تخفيف عدد الموظفين بالمكاتب فقط طبقا لقرار المحافظة الذى اتخذه منذ بداية ظهور المرض بمصر.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أن رئيس هيئة نظافة القاهرة أصيب بفيروس كورونا خلال جولة له، وعندما شعر بارتفاع فى درجات الحرارة توجه من تلقاء نفسه إلى المستشفى وتم أخذ مسحة أكدت إصابته، وتم حجزه بالمستشفى، ولكنه بصحة جيدة ولم يظهر عليه أى مضاعفات.

وأضافت المصادر، أنه تم أخد مسحة من كل العاملين بمبنى الهيئة وجاءت كلها سلبية، بالإضافة إلى استمرار تعقيم مبنى الهيئة يوميا كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

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كانت بدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومى بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل .

وأطلقت محافظة القاهرة حملة نظافة مكبرة بكافة أحياء العاصمة يتم تنفيذها الأن بجميع شوارع العاصمة، بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال، لرفع نظافة الشوارع والقضاء على أي مخلفات مما يساهم في القضاء على انتشار الأوبئة، وذلك بالتزامن مع تطبيقها لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اصطفاف معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بميدان عابدين، قبل انطلاق الحملة، حيث أشرف المحافظ على تجهيزات الهيئة واستعداد العمال لتنفيذ الحملة المكبرة، كما وجه بضرورة التزامهم بارتداء أدوات الوقاية أثناء العمل.