شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحرير محاضر سرقة تيار لعقار بالمريوطية جيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها رداً على شكوى أحد قراء ”الخليج 365” تحت عنوان "تهالك بوكس كهرباء..شكوى أهالى شارع الإخلاص بالمريوطية جيزة"، أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الصندوق خاص بعمارة سكنية لم يتعاقد صاحبها مع شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وأضافت الوزارة، أن جميع الكابلات والصندوق للعقار هي ممارسة ولا يوجد أي طلبات مقدمة من صاحب العمارة للتعاقد علي عدادات، وتم تحرير محاضر ضبطية قضائية وتم إحكام غلق الصندوق وتركيب الضيافة وأحكام غلقها حرصا علي المارة والمواطنين.

Advertisements

وكان القارئ محمد شريف محمد أرسل شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تهالك بوكس الكهرباء فى آخر شارع جهة اليسار فى شارع ترعة الإخلاص والمتفرع من شارع ترعة المريوطية محافظة الجيزة، وأشار القارئ إلى أن تهالك وخروج الأسلاك من بوكس الكهرباء يمثل خطورة على المارة فى الشارع خاصة من الأطفال.

وناشد القارئ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التدخل لتصليح البوكس وتغطيته حتى لا يمثل خطورة على المارة، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01023393511

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.