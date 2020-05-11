شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر للتأكد من ضوابط السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الإثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر و طرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها ضمن الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدءا من منتصف مايو الجارى بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لها للفنادق التى تلتزم بالضوابط و حصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار، و الصحة و السكان، و غرفة المنشآت الفندقية.

كما تفقد الوزير الإجراءات الوقائية التى تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف و منطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.

وقد استمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي اقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

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والتقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار عددا من مستثمرى النشاط السياحى بالبحر الأحمر بأحد فنادق منطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة، لبحث استعدادات الفنادق السياحية لفتحها والتأكيد علي تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى ظل عودة النشاط السياحى خلال أيام قليلة بنسبة 25%.

وناقش وزير السياحة مع مستثمرو البحر الأحمر التدابير والاشتراطات اللازمة التي اصدرها مجلس الوزراء لفتح الفنادق مرة أخرى بنسبة 25%، حتي نهاية مايو وبعد ذلك ارتفاع معدل استقبال وفود السياحة الداخلية بنسبة 50%؜.

من جانبه قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه كقروض للمستثمرين في القطاع السياحي لسداد الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق والقري السياحية في طل أزمة فيروس كورونا