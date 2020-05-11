شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدفعة الثانية من هدية الصين لمصر لمواجهة كورونا × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الصحة والسكان شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى مصر، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتي حول تفاصيل محتويات الهدية الثانية من الصين إلى مصر وما تضمنتة من مستلزمات طبية ووقائية .

1- الشحنة الثانية المقدمة من دولة الصين لمصر تزن 4 أطنان.

2- وتتضمن الشحنة 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا.

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3- 10 آلاف كمامة طبية "N95"عالية الكفاءة .

4- 10 آلاف قطعة من الملابس الوقائية .

5- توزيع الشحنة علي مستشفيات العزل وفقا لاحتياجاتها .

6- منتظر وصول دفعة جديدة ثالثة من المستلزمات الطبية تصل إلى 4.7 طن