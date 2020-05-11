شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكلف مجلس نقابة القراء بتسيير الأعمال لمدة 6 أشهر والإعداد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف مجلس نقابة القراء الحالي بتسيير أعمال النقابة وكلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن قرار الوزير جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1983م الصادر بشأن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، كما تم تكليف المجلس بعقد اجتماع عاجل عقب عطلة عيد الفطر بأعضائه الحاليين لتحديد مواعيد انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد على أن تتم الانتخابات بجميع مراحلها في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2020م .

وعلى أن يوافى مجلس النقابة الحالي وزير الأوقاف بمواعيد إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 86 عاما، حيث قال: "فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر ، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم ، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا"، وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الطبلاوى على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.