”الخليج 365” ينعى الزميل حسن رمضان : كان خلوقا وصبر على المرض سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، وأسرة تحرير ”الخليج 365” والعاملون بالمؤسسة، بخالص العزاء فى وفاة الزميل حسن رمضان بقسم الاقتصاد ، و الذي وافته المنية اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض اللعين لسنوات . وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الزميل حسن رمضان وأصدقائه ومحبيه ، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. Advertisements وعمل الزميل حسن رمضان في أقسام مختلفة بالجريدة، كان آخرها الاقتصاد، وكان مثالا لحسن الخلق والكفاءة واحترام الغير، ويشهد ملفه الوظيفى على امتيازه فى العمل وتنفيذه جميع المهام المكلف بها باقتدار .



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